Mario Isola assumerà l’incarico di direttore generale di ACI Sport Spa a partire dal 1° luglio. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, che ha espresso “piena soddisfazione” per l’arrivo di un professionista di alto profilo nel settore del motorsport italiano.

Il manager milanese approda alla Federazione Sportiva Automobilistica nazionale forte di una lunga esperienza trentennale in Pirelli, dove ha ricoperto ruoli di vertice nella Direzione Sport del gruppo.

Le dichiarazioni dei vertici ACI

Geronimo La Russa ha definito la nomina “una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport”.

Ha aggiunto: “Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”.

Il presidente ha concluso: “Una scelta che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.

Accoglienza e contesto nel motorsport

Il presidente di ACI Sport Spa, Luigi Battistolli, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Isola: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione.

Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”.

Anche Gian Carlo Minardi, consigliere delegato di ACI Sport Spa, ha sottolineato l’importanza della scelta: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.

L’arrivo di Mario Isola, dopo l’uscita da Pirelli, segna un momento significativo per l’automobilismo sportivo italiano. La sua trentennale esperienza nel motorsport, con un ruolo chiave in Formula 1, lo definisce un top player per il settore. L’entusiasmo con cui viene accolto nella nuova sfida sottolinea le aspettative di un nuovo corso per ACI Sport Spa.