Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Cortina d’Ampezzo per partecipare ad alcuni eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La sua permanenza nella località ampezzana, la “Regina delle Dolomiti”, si protrarrà fino a domani pomeriggio. In programma, visite a Casa Italia e al Villaggio degli atleti.

Arrivo e programma

Tra gli appuntamenti previsti, una visita a Casa Italia e al Villaggio degli atleti.

Contesto istituzionale e sportivo

L’arrivo del Presidente segue la cerimonia di apertura dei Giochi, durante la quale Mattarella ha dichiarato ufficialmente aperti i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Nei giorni precedenti, il Presidente ha preso parte a diversi eventi istituzionali e sportivi, tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico a Trento e l’apertura di Casa Italia.

Dettagli della visita

Il Presidente Mattarella sarà presente oggi e domani a Cortina per assistere al SuperG femminile, gara che vedrà la partecipazione delle atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. È inoltre in programma un pranzo con le atlete e gli atleti italiani presso il Villaggio Olimpico. All’evento, il Presidente sarà accolto dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Carlo Mornati. Successivamente, è prevista una visita a Casa Italia prima della partenza.