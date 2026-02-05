Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, accompagnato dalla figlia Laura. Durante la visita, ha ricevuto il giubbotto ufficiale della squadra italiana da Arianna Fontana e Carlo Mornati, indossandolo immediatamente.

Il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza della partecipazione degli atleti ai Giochi, dichiarando: "Lo porterò e lo indosserò – ha affermato rivolgendosi agli azzurri – l’importante è il modo in cui parteciperete ai Giochi".

Un gesto di vicinanza istituzionale

La consegna della divisa ha assunto un forte valore simbolico, manifestando la vicinanza del Presidente agli atleti italiani in partenza per Milano Cortina 2026.

Mattarella ha ribadito che non è sufficiente la sola presenza alle competizioni, ma è cruciale il modo in cui si affrontano le sfide sportive.

Unione tra istituzioni e squadra

Il momento della consegna della divisa al Presidente nel Villaggio olimpico simboleggia l'unione tra le istituzioni e la squadra azzurra, in vista dell'imminente apertura dei Giochi. Il Presidente ha evidenziato come la partecipazione sia fondamentale non solo per i risultati sportivi, ma anche per il messaggio di valori che gli atleti sono in grado di trasmettere.

La consegna del tricolore

In un contesto più ampio, il 22 dicembre precedente, il Presidente Mattarella aveva già ricevuto il tricolore al Quirinale. In quell'occasione, aveva affidato la bandiera italiana agli alfieri della squadra olimpica e paralimpica, affermando che "l’Italia sarà al centro del mondo" durante i Giochi.

Gli alfieri designati per la cerimonia di apertura erano stati Arianna Fontana e Federico Pellegrino per le Olimpiadi, e Federica Brignone e Amos Mosaner per le Paralimpiadi, insieme ai portabandiera paralimpici Chiara Mazzel e René De Silvestro.