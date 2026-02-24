Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Ufficializzata la Squadra Italiana

È stata ufficializzata la composizione della squadra italiana che parteciperà alle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma da venerdì 6 a domenica 15 marzo. La delegazione azzurra sarà composta da 40 atleti (35 uomini e 5 donne), oltre a tre guide, come comunicato dal Comitato Italiano Paralimpico.

Discipline e Rappresentanti

La squadra italiana gareggerà in tutte e sei le discipline previste dal programma: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey.

I portabandiera saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro, mentre il ruolo di capo missione è stato affidato ad Angelica Mastrodomenico.

Convocati per Disciplina

Nel Para Ice Hockey sono stati convocati Alessandro Andreoni, Eusebiu Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Sandro Kalegaris, Julian Kasslatter, Nikko Landeros, Nils Larch, Andrea Macrì, Matteo Remotti Marnini, Roberto Radice, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano e Francesco Torella.

Nello sci alpino gareggeranno Davide Bendotti, René De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli (con guida Andrea Ravelli), Chiara Mazzel (guida ancora da definire) e Martina Vozza (con guida Ylenia Sabidussi).

Lo snowboard vedrà in gara Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Emanuel Perathoner, Paolo Priolo e Davide Epis.

Per lo sci nordico e il biathlon sono stati convocati Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione.

Infine, nel curling in carrozzina scenderanno in campo Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.

Dichiarazioni e Aggiornamenti

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha dichiarato: “Comunichiamo la composizione della delegazione, ma al tempo stesso ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell’atleta dello sci alpino Chiara Mazzel.

Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del Presidente”.

La delegazione italiana, composta da 40 atleti (5 donne e 35 uomini) più tre guide, sarà impegnata nelle sei discipline confermando la portata storica dell’evento per il movimento paralimpico italiano.