L’Italia ha conquistato la testa della classifica provvisoria nella combinata a squadre maschile di sci alpino, in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla rinomata pista Stelvio di Bormio, la coppia azzurra formata da Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer ha dominato la manche di discesa libera, fermando il cronometro a 1’51”80. Gli italiani hanno preceduto due equipaggi svizzeri: Monney/Yule e Odermatt/Meillard.

La gara di discesa a Bormio

La competizione si è svolta lunedì 9 febbraio 2026, con inizio alle ore 10.30, sul tracciato tecnico della Stelvio.

La squadra italiana ha presentato quattro coppie: Franzoni/Vinatzer (Italia 1), Paris/Sala (Italia 2), Casse/Saccardi (Italia 3) e Schieder/Kastlunger (Italia 4). Al termine della prova di discesa, la coppia Franzoni/Vinatzer si è imposta con il tempo di 1’51”80, seguita dai rappresentanti elvetici Monney/Yule e Odermatt/Meillard, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Le prime impressioni degli atleti

A caldo, Giovanni Franzoni ha espresso soddisfazione ai microfoni di RaiSport: “Vinatzer è un grande sciatore. Non deve pensare a nulla, se arriva, arriva”. Queste parole sottolineano la fiducia reciproca all’interno del team italiano in vista delle prossime fasi della competizione.

Il nuovo format della combinata a squadre

La combinata a squadre maschile rappresenta una delle novità dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, andando a sostituire la combinata individuale e il team event delle edizioni precedenti. La formula di gara prevede che un atleta affronti la discesa libera e il compagno di squadra si cimenti nello slalom. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi ottenuti dai due atleti di ogni squadra. Ogni nazione ha la possibilità di schierare fino a quattro coppie, un elemento che accentua l’importanza della strategia e dell’affidabilità in entrambe le discipline specialistiche.

Questo format era già stato sperimentato con successo durante i Mondiali di Saalbach nel 2025, dove la Svizzera aveva ottenuto un risultato di rilievo con tre coppie nelle prime posizioni: Von Allmen/Meillard, Monney/Nef e Rogentin/Rochat.

Prospettive per la manche di slalom

La seconda parte della competizione, ovvero la manche di slalom, è attesa per le ore 14.00. L’Italia confida nelle prestazioni di Vinatzer, Sala, Saccardi e Kastlunger per affrontare al meglio le prove tecniche. L’obiettivo primario per la squadra azzurra è quello di difendere la leadership conquistata nella discesa e puntare con decisione alla conquista di una medaglia sul podio olimpico.