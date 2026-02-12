Francesco Friedrich ha risposto al rivale Johannes Lochner, ottenendo il miglior tempo nella seconda prova del bob a 2 maschile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti.

La seconda manche: Friedrich al comando

Il quattro volte medaglia d’oro olimpica ha fermato il cronometro su 55,99 secondi, precedendo Lochner di un solo centesimo. In terza posizione si è piazzato il britannico Brad Hall con 56,19, seguito dall’azzurro Patrick Baumgartner, quarto con 56,43, a 44 centesimi dal leader.

Alle spalle di Baumgartner si sono classificati lo statunitense Frankie del Duca (56,47), lo svizzero Cédric Follador (56,48), il francese Romain Heinrich (56,51), il lettone Jekabs Kalenda (a 60 centesimi), l’austriaco Markus Treichl (a 63 centesimi) e il romeno Mihai Cristian Tintea (a 66 centesimi), completando così la top ten.

Il programma delle prossime prove

Il calendario prevede per domani, venerdì 13 febbraio, la terza manche di allenamento alle ore 09.00, seguita dalla quarta. Sabato 14 febbraio è in programma la quinta prova alle ore 10.00, con la sesta e ultima subito dopo. La gara che assegnerà le medaglie inizierà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda è prevista alle ore 11.57.

La terza manche si terrà martedì 17 febbraio alle ore 19.00, mentre la quarta e decisiva è in programma alle ore 21.05.

Conferma del duello Friedrich–Lochner

La prima prova aveva visto Johannes Lochner imporsi con il miglior tempo in 55,65 secondi, con Friedrich secondo a 19 centesimi e Baumgartner quinto a 62 centesimi. Questo risultato conferma l'atteso duello tedesco per la medaglia d’oro.