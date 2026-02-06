Sabato 7 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, verranno assegnati i primi titoli olimpici. Le discipline protagoniste saranno la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3.000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci e il big air maschile di snowboard. In contemporanea, proseguiranno le fasi a gironi del curling a doppio misto, del torneo femminile di hockey su ghiaccio e della gara a squadre di pattinaggio artistico. Saranno inoltre disputate le prime due manche del singolo maschile di slittino.

Il dettaglio delle gare in programma

Il programma della giornata prevede alle 10.05 l'inizio del torneo di curling doppio misto, con gli incontri Gran Bretagna‑Canada e Svizzera‑Svezia. Alle 10.30 si terranno le qualificazioni femminili di slopestyle nello sci freestyle. Alle 11.30, gli atleti si sfideranno nella discesa libera maschile di sci alpino, mentre le donne disputeranno la prova cronometrata 3 della discesa libera femminile. Alle 11.35 è prevista la seconda manche delle qualificazioni femminili di slopestyle.

Alle 12.10, il torneo femminile di hockey su ghiaccio vedrà l'incontro Germania‑Giappone. Alle 13.00, si svolgerà lo skiathlon femminile di sci di fondo. Dalle 13.30, si terranno le prove cronometrate 3‑4 del singolo femminile di slittino.

Alle 14.00 inizieranno le qualificazioni maschili di slopestyle, seguite alle 14.35 da ulteriori match di curling doppio misto, tra cui Italia‑Svezia ed Estonia‑Norvegia. Alle 14.40, il torneo femminile di hockey su ghiaccio proseguirà con Italia‑Svezia. Alle 15.05, si terrà la seconda manche delle qualificazioni maschili di slopestyle.

Alle 16.00, l'attenzione si sposterà sui 3.000 metri femminili di speed skating. Alle 16.40, si giocherà USA‑Finlandia nel torneo femminile di hockey su ghiaccio. Alle 17.00, inizierà la prima manche del singolo maschile di slittino, mentre alle 17.45 è previsto il trial round del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci. Alle 18.32, si disputerà la seconda manche dello slittino maschile.

Alle 18.45, prenderà il via il primo turno del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci. Alle 19.05, si disputeranno altri incontri di curling doppio misto, tra cui Italia‑Norvegia e USA‑Corea del Sud. Alle 19.30, inizierà la finale del big air maschile di snowboard (prima manche), seguita alle 19.45 dalla gara a squadre short program maschile di pattinaggio artistico. Alle 19.53, si svolgerà la seconda manche della finale big air maschile, alle 19.57 la finale del trampolino piccolo femminile. Alle 20.17, si terrà la terza manche della finale big air maschile. Alle 21.10, si affronteranno Svizzera‑Canada nel torneo femminile di hockey su ghiaccio, e alle 22.05, si concluderà con la free dance della gara a squadre di pattinaggio artistico.

Copertura televisiva e streaming

La copertura televisiva dell'evento sarà garantita da Rai 2 HD e Rai Sport HD. Lo streaming sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale aggiornata minuto per minuto.