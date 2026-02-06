Stefania Constantini e Amos Mosaner scendono nuovamente sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina per il terzo incontro del torneo olimpico di doppio misto di curling. La sfida contro la Svizzera è considerata uno “spartiacque verso la semifinale”. L’appuntamento, fissato per le 10.05, segue la sorprendente sconfitta subita contro il Canada e rappresenta un’opportunità cruciale per rilanciare le ambizioni azzurre.

Contesto e importanza della sfida

La coppia italiana, detentrice del titolo olimpico, ha visto interrompersi una striscia vincente di ventidue successi consecutivi, iniziata a Pechino 2022, proseguita con il titolo mondiale in Canada e confermata nella vittoria d'esordio contro la Corea del Sud.

Dopo il recente ko contro il Canada, è necessaria una reazione immediata: due vittorie, prima contro la Svizzera e poi contro l’Estonia nel pomeriggio, sono indispensabili per mantenere vive le speranze di accesso alle semifinali.

Avversari e scenario del torneo

La Svizzera si presenta con la coppia composta da Briar Schwaller-Huerlim e Yannick Schwaller, atleti di grande esperienza. Finora, gli svizzeri hanno ottenuto due vittorie contro Estonia e Corea del Sud, prima di cedere 7-4 agli Stati Uniti. Una vittoria elvetica proietterebbe la squadra nelle posizioni di vertice del girone, mentre un successo azzurro rilancerebbe significativamente l'Italia nella corsa verso le semifinali.

Calendario e contesto olimpico

Il programma del doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 prevede che la sfida tra Italia e Svizzera si svolga venerdì 6 febbraio alle 10.05. Nel pomeriggio, alle 14.35, è in programma l'incontro contro l’Estonia. Le prime quattro squadre classificate al termine del round robin accederanno alle semifinali.

Il curling misto ha aperto il programma olimpico con diverse partite: la Svezia ha battuto la Corea del Sud 10-3, la Gran Bretagna ha superato la Norvegia 8-6, il Canada ha vinto 10-5 contro la Repubblica Ceca e la Svizzera ha prevalso sull’Estonia 9-7 dopo un extra-end.