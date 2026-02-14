Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, ha fatto il punto sulla vendita dei biglietti per le Olimpiadi invernali in corso, evidenziando un andamento positivo in tutte le sedi di gara.

Numeri e percentuali di vendita

Sono stati venduti oltre 1.270.000 biglietti, con un’occupazione media degli impianti dell’85 per cento. In particolare, Bormio registra il 94,5 per cento di posti occupati, Anterselva l’88,7 per cento e Milano il 90 per cento. Lo sci alpinismo, disciplina al debutto olimpico, è già sold out. Per il pattinaggio di velocità, i biglietti ancora disponibili rappresentano solo il 6 per cento del totale, mentre in montagna le gare di salto con gli sci hanno raggiunto il 90 per cento di vendite e lo slittino l’87 per cento.

Riscontro positivo nonostante le critiche sui prezzi

Varnier ha risposto alle critiche sui costi dei biglietti, giudicati in alcune occasioni non abbordabili, affermando che “siamo in linea con gli altri eventi internazionali e, a giudicare dalle vendite, mi sento di dire che la politica adottata sia stata corretta”.

Vendite e politiche di prezzo

