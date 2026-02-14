Alla vigilia della partita tra Roma e Napoli, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha condiviso un ricordo personale legato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivelando un legame inatteso con il mondo del calcio. “Mattarella? Lui è sempre stato appassionato di calcio; quando io giocavo, lui veniva a seguire il Palermo”, ha raccontato Gasperini durante la conferenza stampa, suscitando un sorriso tra i presenti.

La passione calcistica del Capo dello Stato

Gasperini ha ripreso una battuta pronunciata dallo stesso Capo dello Stato durante i Giochi di Milano‑Cortina.

In quell’occasione, Mattarella, rivolgendosi alla sciatrice Sofia Goggia, disse: “Lo sa perché Gasperini è così bravo? Perché è stato due volte al Palermo”, facendo riferimento alla propria città natale. “Condivido comunque questa sua analisi”, ha aggiunto l’allenatore con un sorriso, chiudendo il racconto con leggerezza e simpatia.

Il contesto della dichiarazione

Un aneddoto che lega sport e istituzioni

