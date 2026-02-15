Lisa Vittozzi si prepara a tornare in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con due ulteriori occasioni per arricchire il suo palmarès. L'atleta azzurra parteciperà alla staffetta 4×6 km femminile e alla mass start 12,5 km femminile, eventi che promettono grande spettacolo.

Il programma delle gare

La staffetta femminile è fissata per mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45, con la competizione che si svolgerà ad Anterselva. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta televisiva su Rai 2 e tramite streaming su piattaforme come Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

Parallelamente, sarà disponibile una diretta testuale su OA Sport per chi desidera seguire ogni dettaglio. Il gran finale della competizione è previsto per sabato 21 febbraio alle ore 14.15 con la mass start femminile, anch'essa ad Anterselva, garantendo la medesima copertura televisiva e digitale.

Contesto e prospettive

Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento, Lisa Vittozzi avrà quindi due ulteriori opportunità per incrementare il suo bottino olimpico. La staffetta rappresenta un'occasione di squadra, un momento di coesione e competizione collettiva, mentre la mass start costituirà l'ultima gara individuale della sua stagione olimpica, un appuntamento cruciale per la valutazione finale delle sue performance.

La fiducia della squadra

La partecipazione di Vittozzi alla staffetta e alla mass start conferma la fiducia della squadra nei suoi confronti. La scelta di inserirla in questi due format riflette l'intenzione di valorizzare la sua esperienza e il suo stato di forma attuale, elementi fondamentali per puntare al massimo risultato in queste competizioni di alto livello.