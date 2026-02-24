Enrico Casella ha tracciato un bilancio positivo del ritorno in pedana di Asia D’Amato, protagonista dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione sul canale YouTube di OA Sport, a margine del Grand Prix di Reggio Emilia. Il Direttore Tecnico della Nazionale femminile di ginnastica artistica ha espresso soddisfazione per il ritorno dell’atleta, sottolineando il valore ritrovato della ginnasta.

Un ritorno convincente

“Sono felicissimo per Asia D’Amato e per il suo Mondiale. Dopo tante vicissitudini siamo riusciti a ritrovare un’atleta che è fondamentale per la squadra, un’atleta meravigliosa che ha sofferto parecchio sapendo però ritornare a quel livello.

Per me è stata una soddisfazione vederla di nuovo convinta di poter essere ancora competitiva, anche più di prima, tant’è che adesso stiamo cominciando a fare anche qualcosina di nuovo alle parallele. Ci proviamo”, ha dichiarato Casella.

La cura del talento

Il tecnico ha poi aggiunto: “Comunque abbiamo ritrovato un grande all-arounder, sta lavorando bene e la curiamo come un cristallo, perché ha avuto parecchie problematiche dal punto di vista fisico ed è importante prima di tutto mantenerla sana. Lavorare tanto e mantenersi sani non è poi così semplice, però stiamo impostando un programma per farla essere prestativa nelle prossime stagioni fino al 2028, dando così una mano alla squadra e provando a togliersi qualche altra soddisfazione individuale”.

Casella ha infine ribadito l’importanza del collettivo: “Il nostro credo è sempre quello di avere una squadra forte, perché nella squadra forte tutti riescono ad esaltarsi e a dare il meglio. Poi le strade individuali verranno percorse da ciascuna, ma la prima cosa è la forza del gruppo. Sicuramente Asia è un punto importante per la squadra. Il nostro obiettivo è sempre quello di creare un ambiente favorevole, che ti possa capire nei momenti buoni ma anche in quelli meno buoni, e poi si sceglie chi può dare il massimo per tutti. Questa è stata la linea guida che abbiamo sempre seguito: tutti insieme per un obiettivo”.

Il contesto del Mondiale 2025

Asia D’Amato ha ottenuto un brillante quinto posto nell’all-around ai Campionati Mondiali di ginnastica artistica 2025 a Giacarta, segnando un ritorno di rilievo dopo anni segnati da infortuni e operazioni.

La ginnasta ha raccontato: “È un’emozione grandissima tornare tra le migliori ginnaste al mondo… Prima di tornare al 100%, com’ero prima degli infortuni, ci vorrà del tempo, e per riuscirci ho bisogno di gareggiare, soprattutto a certi livelli”. Ha inoltre lanciato un messaggio di speranza: “Il messaggio che voglio mandare a tutte le ginnaste che si trovano davanti a delle difficoltà, è quello di crederci sempre e di andare sempre avanti perché torneranno più forti di prima”.