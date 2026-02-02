A pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale dei Giochi invernali Milano‑Cortina 2026, il presidente della Fondazione, Giovanni Malagò, ha espresso grande fiducia sullo stato di avanzamento dei preparativi. “Sostanzialmente siamo assolutamente tutti pronti” ha dichiarato Malagò durante un intervento al Villaggio Olimpico, in occasione dell’inaugurazione di un pannello dedicato alla tregua olimpica.

Stato dei lavori e organizzazione

Malagò ha riconosciuto che, come in ogni grande evento, ci sono ancora “tanti dettagli che stiamo smarcando, come è giusto che sia”.

Ha inoltre sottolineato che “sono molte le cose sempre all’ultimo da sistemare”, ma ha assicurato che il team sta lavorando attivamente per completare ogni aspetto. L’intervento è avvenuto in un contesto altamente simbolico, il Villaggio Olimpico, rafforzando il messaggio di unità e preparazione dell’evento.

La tregua olimpica

L’inaugurazione del pannello dedicato alla tregua olimpica assume un significato particolare, richiamando i valori fondanti del Movimento olimpico. Questo tema, caro all’organizzazione, si inserisce nel quadro più ampio dei preparativi per i Giochi, che coinvolgono numerose sedi e infrastrutture in un’area estesa.

Messaggio di fiducia

La frase chiave pronunciata da Malagò, “sostanzialmente siamo assolutamente tutti pronti”, mira a trasmettere un messaggio di sicurezza e competenza.

Nonostante le inevitabili complessità organizzative di un evento di tale portata, l’impegno è massimo per garantire un’apertura dei Giochi invernale all’altezza delle aspettative, con un occhio di riguardo ai dettagli finali e alla perfetta riuscita delle cerimonie e delle competizioni.