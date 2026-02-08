Milano‑Cortina 2026: una domenica intensa ha caratterizzato i Giochi Olimpici Invernali, con un programma fitto di gare e le speranze azzurre in primo piano. Il liveblog di OA Sport ha seguito in diretta testuale l’intera giornata, offrendo aggiornamenti minuto per minuto su sci alpino, snowboard e curling, con un’attenzione particolare agli atleti italiani in gara.

Sci alpino, snowboard e curling: il cuore della competizione

La giornata è iniziata con le qualificazioni dello snowboard slalom gigante parallelo (PGS) femminile e maschile. Successivamente, si è svolta la discesa libera femminile di sci alpino, che ha visto protagoniste atlete come Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano.

Nel curling doppio misto, l’Italia ha affrontato la Repubblica Ceca con la coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Il liveblog ha proseguito con la cronaca delle fasi finali dello snowboard, lo skiathlon maschile di sci di fondo, la staffetta mista di biathlon, il pattinaggio di velocità sui 5.000 metri maschili, le manche decisive dello slittino singolo maschile e altri incontri di curling, tra cui quello tra Italia e Gran Bretagna.

Una copertura minuto per minuto

OA Sport ha garantito una copertura completa, con aggiornamenti in tempo reale su ogni disciplina e atleta coinvolto. Il liveblog ha consentito ai lettori di seguire l’evoluzione delle competizioni, le performance degli azzurri e il clima di tensione e speranza che ha pervaso la giornata.

Il programma completo della giornata

La giornata dell’8 febbraio ha visto impegnati numerosi atleti italiani in diverse discipline. Tra gli eventi principali: qualificazioni e finali dello snowboard PGS, discesa libera femminile, skiathlon maschile, staffetta mista di biathlon, 5.000 metri maschili di pattinaggio di velocità, slittino singolo maschile, curling doppio misto e qualificazioni del big air femminile. Il calendario dettagliato ha confermato gli orari e i protagonisti italiani in gara.