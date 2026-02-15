Lunedì 16 febbraio, l’Italia sarà al centro dell’attenzione nel decimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Sei finali assegneranno medaglie in diverse discipline, con la speranza di vedere gli atleti azzurri protagonisti. Tra i nomi in gara spiccano Arianna Fontana nei 1000 metri femminili di short track, Alex Vinatzer nello slalom maschile di sci alpino, Flora Tabanelli nel big air femminile di sci freestyle, il super team maschile nel salto con gli sci, le coppie d’artistico nel pattinaggio di figura e il monobob femminile.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con ampie finestre orarie dedicate. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e 2, e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale.

Programma delle gare

La giornata del 16 febbraio si preannuncia ricca di appuntamenti per gli atleti italiani. Si inizia alle 9:00 con il salto con gli sci – trampolino grande, con i salti di prova per il super team maschile (composto da Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin). Alle 10:00, la prima manche del bob a due maschile vedrà impegnata la squadra italiana, mentre in contemporanea si svolgerà la prima manche dello slalom maschile di sci alpino, con Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Tommaso Sala.

Alle 11:00, il programma si sposta sullo short track: quarti di finale dei 1000 metri femminili con Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti. Seguiranno le batterie dei 500 metri maschili (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali), la seconda manche del bob a due maschile, le semifinali dei 1000 metri femminili e della staffetta maschile, per concludere con le finali B e A dei 1000 metri femminili. La seconda manche dello slalom maschile è prevista alle 13:30.

Nel pomeriggio, alle 16:40, si terrà la semifinale femminile di hockey su ghiaccio. Alle 18:00, il trial round del super team maschile nel salto con gli sci. Alle 19:00, la terza manche del monobob femminile (Giada Andreutti, Simona De Silvestro) e il primo turno del super team maschile.

A seguire, alle 19:05, un altro turno del torneo femminile di curling.

La serata proseguirà con le finali del big air femminile di sci freestyle (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter) alle 19:30 e 19:53. Alle 20:00, il free program delle coppie d’artistico nel pattinaggio di figura, con Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini. La terza manche del big air femminile è in programma alle 20:17.

Le speranze azzurre

Le analisi sulle potenzialità italiane indicano Arianna Fontana come la principale candidata a una medaglia nei 1000 metri di short track. Per Alex Vinatzer nello slalom maschile, le speranze sono più contenute. Le coppie Conti/Macii rappresentano una concreta opportunità nel pattinaggio a coppie, mentre Flora Tabanelli è considerata un’outsider nel big air femminile di freestyle.

In sintesi, la giornata del 16 febbraio offre all’Italia la possibilità di conquistare diverse medaglie, ma non si esclude la possibilità di un esito a mani vuote.