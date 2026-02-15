Oggi, domenica 15 febbraio, a Tesero, in Val di Fiemme, si disputa la staffetta maschile 4×7,5 km di sci di fondo, una delle competizioni più attese dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia, con il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino, punta con decisione a inserirsi nella lotta per una medaglia, un traguardo che manca da oltre vent’anni.

Obiettivi e protagonisti della staffetta

Il via è previsto per le ore 12.00. Gli azzurri sono chiamati a restare agganciati al gruppo di testa nelle prime tre frazioni per giocarsi tutto nell’ultimo giro.

La Norvegia, con Johannes Hoesflot Klæbo, parte da favorita assoluta, ma l’Italia crede nelle proprie possibilità, forte di una preparazione mirata e del sostegno del pubblico di casa.

Contesto e speranze azzurre

La staffetta maschile rappresenta una delle ultime chance per l’Italia di conquistare una medaglia nello sci di fondo a questi Giochi, dopo che le gare individuali non hanno ancora regalato podi. Il format prevede due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, su un tracciato impegnativo che esalta la condizione fisica e la strategia di squadra.

Il programma della competizione

Il calendario delle gare di sci di fondo ai Giochi prevede la staffetta maschile 4×7,5 km proprio oggi, domenica 15 febbraio, come parte delle dodici competizioni in programma al Centro del fondo e del biathlon Fabio Canal, a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. In totale, sono previste sei gare maschili e sei femminili, con la partecipazione di 296 atleti, equamente divisi tra uomini e donne.