Proseguono alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali Junior 2026 di speed skating. In questa competizione, Lorenzo Minari si conferma competitivo, chiudendo dodicesimo nei 1000 metri maschili con il tempo di 1:11.03, a ridosso della top ten.

Prestazione nei 1000 metri

La gara dei 1000 metri maschili ha visto il dominio del tedesco Finn Sonnekalb, che ha conquistato il titolo in 1:08.35. Al secondo posto si è piazzato il norvegese Miika Johan Klevstuen (1:09.90), seguito dal sudcoreano Junha Kim (1:09.98). Lorenzo Minari ha concluso la sua prova in dodicesima posizione, fermando il cronometro a 1:11.03, accusando un distacco di 2.68 secondi dal vincitore.

Classifica all-round maschile

Nel computo complessivo dell-round maschile, Minari si piazza al settimo posto con un totale di 148.403 punti. La vetta della classifica è occupata dal campione Sonnekalb (143.706), seguito dall-olandese Thijs Wiersma (146.136) e dal norvegese Eirik Andersen (146.686).

Costanza di rendimento

Il risultato di Minari nei 1000 metri conferma la sua costanza di rendimento durante la rassegna iridata. Già nella prima giornata di gare, infatti, l'atleta azzurro aveva ottenuto un dodicesimo posto anche nei 1500 metri, con il tempo di 1:48.49, a 3.64 dal vincitore Finn Sonnekalb. Questo dimostra la sua capacità di essere competitivo su più distanze e la vicinanza alla top ten in diverse specialità.

Prospettive future

Il settimo posto nella classifica all-round sottolinea la solidità complessiva di Lorenzo Minari nella competizione. Le sue prestazioni confermano un buon momento di forma e aprono a prospettive di ulteriore miglioramento nelle prossime gare e nelle future competizioni.