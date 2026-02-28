Larissa Iapichino ha conquistato il titolo nel salto in lungo nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor al PalaCasali di Ancona, imponendosi con una misura di 6,78 m al secondo tentativo. La campionessa d’Europa in sala ha però evidenziato qualche difficoltà nella fase di rincorsa e nella velocità prima dello stacco, aspetti che rappresentano ancora delle criticità.

Una vittoria solida ma con margini di miglioramento

La fiorentina ha aperto la gara con un nullo, misura replicata anche al terzo e al quinto tentativo, segnale di alcune imprecisioni nell’asse di battuta.

Il suo salto migliore, 6,78 m, è stato realizzato al secondo tentativo. A seguire, ha ottenuto un 6,71 m di sostanza e un 6,59 m al quarto salto. Dietro di lei, Arianna Battistella (classe 2002) si è piazzata seconda con 6,47 m, mentre Ottavia Cestonaro ha chiuso terza con 6,30 m.

Continuità stagionale e prospettiva Mondiali Indoor

Questa affermazione rappresenta la quarta vittoria stagionale in altrettante uscite per Iapichino. Un mese fa aveva già saltato 6,93 m ad Ancona, per poi vincere due tappe gold del World Indoor Tour (6,84 m a Karlsruhe e 6,72 m a Torun). Il risultato odierno conferma la sua costanza tecnica nelle ultime cinque settimane. L’attenzione si sposta ora sui Mondiali Indoor, in programma a Torun dal 20 al 22 marzo.

Il contesto internazionale e i risultati stagionali

Nel corso della stagione, Larissa Iapichino ha già ottenuto risultati di rilievo a livello internazionale. In particolare, ha conquistato l’oro agli Europei Indoor di Apeldoorn con un salto di 6,94 m, suo primo titolo senior continentale. Inoltre, lo scorso 31 maggio ha superato per la prima volta la barriera dei sette metri, realizzando un 7,06 m a Palermo, misura che le è valsa la miglior prestazione mondiale outdoor della stagione.