Lisa Vittozzi ha celebrato il suo trionfo nell’inseguimento di biathlon a Casa Italia, situata a Cortina d’Ampezzo. L’atleta ha definito l’esperienza “una giornata davvero bella per l’Italia”. La sappadina ha rivelato di aver seguito la prima manche di Federica Brignone prima della propria gara, pensando: “anche tu oggi devi fare qualcosa”. Ha poi aggiunto un aneddoto personale: “Prima ho incontrato Federica Brignone e le ho detto: per incontrarti dovevo vincere”. Vittozzi ha sottolineato di aver portato con sé “tutta la grinta” e di non aver avuto la necessità di “dimostrare niente”, ma solo di “godermi al meglio questa Olimpiade in casa”.

Il contesto della vittoria

La celebrazione si è tenuta nella sede di Casa Italia a Cortina d’Ampezzo, un luogo che ha permesso a Vittozzi di condividere la sua intensa emozione con compagni di squadra, sostenitori e addetti ai lavori. L’atmosfera era carica di entusiasmo e orgoglio nazionale, in un contesto che rende omaggio ai successi azzurri durante le Olimpiadi invernali.

Le dichiarazioni dell’atleta

Con semplicità e sincerità, Vittozzi ha descritto la sua giornata come “davvero bella per l’Italia”. Il riferimento a Brignone, vincitrice dell’oro nel gigante, evidenzia il forte senso di squadra e la motivazione reciproca che anima le atlete. La biatleta ha spiegato di aver concentrato tutta la sua “grinta” e di aver desiderato “godersi al meglio questa Olimpiade in casa”, liberandosi dalla pressione di dover dimostrare il proprio valore.

Una prestazione storica

La vittoria di Vittozzi è stata il risultato di una prestazione impeccabile: venti bersagli su venti, zero errori e una rimonta che ha suscitato grande emozione in Friuli Venezia Giulia. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ha definito la gara “semplicemente perfetta”, sottolineando che si tratta del primo storico oro olimpico italiano nell’inseguimento di biathlon. Fedriga ha inoltre evidenziato la performance di Lara Della Mea, partita quindicesima e vicina al podio, e il bronzo ottenuto nella staffetta 4×7,5 km dello sci di fondo, che ha portato all’Italia la diciannovesima medaglia dei Giochi.