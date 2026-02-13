La campionessa olimpica Michela Moioli sarà regolarmente al via della gara di snowboardcross femminile a Livigno, in programma venerdì. L'atleta bergamasca è incorsa in una caduta durante la ricognizione del percorso, ma le condizioni fisiche non destano preoccupazione.

La dinamica dell'incidente e le condizioni dell'atleta

Durante l'ispezione del tracciato, Moioli è scivolata in seguito a un errore commesso da un'altra atleta che la precedeva. L'impatto ha interessato il volto, causando alcune escoriazioni. Fortunatamente, gli esami medici hanno escluso conseguenze gravi, accertando un trauma facciale senza ulteriori ripercussioni fisiche.

Dopo aver svolto una seduta di fisioterapia, Moioli si è dichiarata pronta a competere.

Programma della competizione e partecipazione italiana

La competizione di snowboardcross femminile si terrà venerdì 13 febbraio a Livigno. Il programma prevede le due manche del seeding round alle 10.00 e alle 10.55. A seguire, si disputeranno gli ottavi di finale alle 13.30, i quarti alle 14.03, le semifinali alle 14.24, la small final alle 14.41 e la big final alle 14.46. Oltre a Moioli, la squadra italiana sarà rappresentata da Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner.

Dettagli sulla gara e copertura mediatica

La caduta, avvenuta mercoledì durante la ricognizione, ha portato a una valutazione medica che ha confermato l'assenza di problemi fisici rilevanti.

Moioli sarà nuovamente valutata dalla Commissione medica FISI nella serata di giovedì e nella mattinata di venerdì. Il programma dettagliato della gara, con gli orari precisi di ogni fase, è stato reso noto. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 o Rai Sport HD, con possibilità di streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta live testuale.