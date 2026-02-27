Il Motomondiale 2026 entra nel vivo sabato 28 febbraio sul circuito di Buriram, in Thailandia. La giornata sarà caratterizzata dalle qualifiche e dalla Sprint Race della MotoGP, entrambe trasmesse in diretta sia su piattaforme a pagamento sia in chiaro. Un sabato che si prospetta complesso per Francesco Bagnaia, costretto a passare dalla Q1 dopo una sessione di pre-qualifiche non positiva. Al contrario, Marco Bezzecchi si presenta come uno dei principali favoriti, sia per la Sprint che per la gara principale.

Programma televisivo e streaming

Il sabato del GP di Thailandia sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per gli abbonati.

Il pubblico potrà seguire gratuitamente le qualifiche di tutte e tre le classi e la Sprint Race della MotoGP su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre). Per quanto riguarda lo streaming, l'intera giornata di sabato sarà disponibile su SkyGo e NOW per gli abbonati. Il sito di TV8.it offrirà invece la diretta in chiaro delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP. OA Sport garantirà inoltre la copertura testuale dell'intero programma thailandese.

Orari italiani del sabato 28 febbraio

Il programma del sabato, con gli orari italiani, prevede:

02:40–03:10 Moto3, Pre-qualifiche 2

03:25–03:55 Moto2, Pre-qualifiche 2

04:10–04:40 MotoGP, Prove libere 2

04:50–05:05 MotoGP, Q1

05:15–05:30 MotoGP, Q2

06:50–07:05 Moto3, Q1

07:15–07:30 Moto3, Q2

07:45–08:00 Moto2, Q1

08:10–08:25 Moto2, Q2

09:00 MotoGP, Sprint Race (13 giri)

TV8 trasmetterà in diretta le sessioni MotoGP Q1, Q2 e la Sprint Race.

Contesto e protagonisti

Francesco Bagnaia affronta il sabato in una posizione di svantaggio, dovendo partire dalla Q1 a causa di una pre-qualifica non brillante che non gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2. Marco Bezzecchi, al contrario, ha dimostrato un'ottima forma con l'Aprilia, candidandosi come uno dei piloti da battere per la Sprint e il GP. La competizione, tuttavia, si preannuncia accesa, con Marc Marquez pronto a inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Il circuito di Buriram

Il weekend del GP di Thailandia si svolge da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Le qualifiche MotoGP sono previste per le 04:50 di sabato, seguite dalla Sprint Race alle 09:00. La gara principale della MotoGP si terrà domenica alle 09:00, sempre con orario italiano. Il circuito di Buriram, noto come Chang International Circuit, misura 4,55 chilometri. Presenta 12 curve, di cui sette a destra e cinque a sinistra, e un rettilineo principale lungo 1.000 metri.