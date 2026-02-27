Giornata di successi per l’Italia nella Coppa Europa di sci alpino a Oppdal. Gregorio Bernardi ha conquistato il suo primo podio nel circuito, piazzandosi al secondo posto nella prima discesa. La seconda prova è stata invece annullata quando Marco Abbruzzese era al comando.

Il primo podio di Bernardi

Bernardi ha concluso la prima discesa con il tempo di 1’04”15, fermandosi a ventuno centesimi dal vincitore, il francese Ken Caillot, che ha stabilito il tempo di 1’03”94. Al terzo posto si è classificato lo svizzero Philipp Kaelin, staccato di 36 centesimi dal transalpino.

Per l’atleta azzurro si tratta del primo podio in Coppa Europa.

Tra gli altri italiani in gara, Max Perathoner si è piazzato al diciannovesimo posto con un ritardo di +1”03, mentre Glauco Antonioli è risultato ventitreesimo a +1”23.

Cancellazione della seconda prova

La seconda discesa, in programma nella stessa mattinata, è stata cancellata dopo le discese dei primi ventitré atleti per ragioni non specificate. Al momento dell’annullamento, Marco Abbruzzese occupava la prima posizione con il miglior tempo provvisorio (1’04”87), seguito dal tedesco Felix Roesle a quattordici centesimi e dallo svizzero Philipp Kaelin a ventinove centesimi.

Dettagli sulla competizione

In precedenza, il suo miglior risultato era stato un doppio ottavo posto nelle discese di Pass Thurn e Santa Caterina Valfurva. Perathoner è confermato diciannovesimo a +1”03, Antonioli ventitreesimo a +1”23. La seconda discesa è stata annullata per ragioni di sicurezza mentre Abbruzzese era in testa. La tappa di Oppdal proseguirà domani con un superG, ultima gara prima delle finali previste a Schladming e Saalbach.