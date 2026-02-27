Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, si sono tenuti i sorteggi dei tabelloni per la fase a eliminazione diretta delle tre principali competizioni europee per club: Champions League, Europa League e Conference League. Dagli ottavi di finale fino all'atto conclusivo, i percorsi delle squadre sono stati definiti, riservando incroci di grande interesse per le quattro compagini italiane coinvolte.

Champions League: l'Atalanta incontra il Bayern Monaco

L'Atalanta, reduce da una notevole rimonta contro il Borussia Dortmund, è stata abbinata al Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League.

Un avversario di primissimo piano per la formazione bergamasca, che si appresta ad affrontare una sfida di notevole complessità nella massima competizione continentale.

Il quadro completo degli ottavi di Champions League vede anche altri accoppiamenti di rilievo: il Paris Saint-Germain se la vedrà con il Chelsea, il Real Madrid affronterà il Manchester City, il Newcastle è stato sorteggiato contro il Barcellona, l'Atletico Madrid sfiderà il Tottenham e il Bodo/Glimt incontrerà lo Sporting Lisbona. Il Bayer Leverkusen, infine, se la giocherà contro l'Arsenal.

Europa League: derby italiano tra Roma e Bologna

Per quanto concerne l'Europa League, il sorteggio ha decretato un derby tutto italiano tra la Roma e il Bologna, che si contenderanno l'accesso ai quarti di finale.

La squadra che emergerà da questo scontro avrà con ogni probabilità come prossimo avversario l'Aston Villa, favorito nel confronto con il Lille.

Gli altri incontri degli ottavi di Europa League prevedono: Stoccarda contro Porto, Nottingham Forest contro Midtjylland, Celta Vigo contro Lione, Genk contro Friburgo, Panathinaikos contro Betis Siviglia e Ferencvaros contro Braga.

Conference League: la Fiorentina contro il Rakow

Nella Conference League, la Fiorentina è stata sorteggiata contro i polacchi del Rakow per gli ottavi di finale. Un avversario che, in caso di superamento del turno, potrebbe portare a un successivo confronto con il Crystal Palace o l'AEK Larnaca, a seconda dell'esito degli altri accoppiamenti.

Il tabellone della Conference League include anche Lech Poznan contro Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar contro Sparta Praga, Crystal Palace contro AEK Larnaca, Samsunspor contro Rayo Vallecano, Celje contro AEK Atene, Sigma Olomouc contro Mainz e Rijeka contro Strasburgo.

Percorsi europei delle italiane

Il sorteggio, tenutosi a Nyon, ha delineato percorsi particolarmente impegnativi per le squadre italiane. L'Atalanta si troverà di fronte una delle potenze del calcio europeo, mentre Roma e Bologna daranno vita a un derby che si preannuncia ricco di emozioni e agonismo. La Fiorentina, nella Conference League, affronterà un avversario sulla carta meno blasonato, ma con la ferma intenzione di proseguire il proprio cammino nella competizione.