I Los Angeles Lakers subiscono una sconfitta contro i Phoenix Suns con il punteggio di 113-110, decisa da una tripla di Royce O’Neale a pochissimi secondi dalla fine. Nel frattempo, i San Antonio Spurs continuano la loro impressionante serie positiva, aggiudicandosi la undicesima vittoria consecutiva contro i Brooklyn Nets per 126-110.

La beffa dei Lakers a Phoenix

La partita dei Lakers a Phoenix è stata segnata da un finale thrilling. La squadra californiana è riuscita a recuperare uno svantaggio di dodici punti, trovando il pareggio a quota 108 grazie a una tripla di Austin Reaves a un minuto dal termine.

LeBron James ha poi siglato il pareggio con un tap-in a 22,7 secondi dalla sirena. Tuttavia, Royce O’Neale ha segnato il canestro del definitivo sorpasso per i Suns. Tra i Suns, Grayson Allen è stato il protagonista con 24 punti, supportato da Jusuf Nurkic, autore di 18 punti e 22 rimbalzi. Nonostante l’assenza di Devin Booker, i Suns hanno trovato in Allen e Nurkic le chiavi per la vittoria.

Spurs: undici vittorie di fila

San Antonio ha festeggiato l’undicesimo successo consecutivo, superando i Brooklyn Nets con un netto 126-110. Victor Wembanyama ha guidato la squadra con 26 punti e 11 rimbalzi, affiancato da Devin Vassell, autore di 25 punti. Gli Spurs mantengono la loro imbattibilità nel mese di febbraio e si avvicinano sempre più alla striscia record di tredici vittorie consecutive stabilita nella stagione 2015-16.

Le partite in sintesi

Royce O’Neale ha realizzato la tripla decisiva con meno di un secondo sul cronometro, completando la rimonta dei Suns da un deficit di dodici punti. I Lakers, con LeBron James e Anthony Davis in campo, non sono riusciti a portare a termine il recupero finale. I Suns, privi di Booker, hanno trovato in Allen e Nurkic le soluzioni offensive necessarie per prevalere.

Parallelamente, gli Spurs hanno esteso la loro striscia vincente a undici partite, sconfiggendo i Nets 126-110. Wembanyama e Vassell sono stati i protagonisti della serata, mantenendo alto il ritmo della squadra. La serie positiva prosegue, avvicinando San Antonio al record di tredici vittorie consecutive della stagione 2015-16.