Ad Austin, l’australiana Ajla Tomljanovic ha firmato la sorpresa del giorno eliminando la statunitense Iva Jovic, testa di serie numero due, con il punteggio di 4‑6, 6‑4, 6‑4. La sfida è durata oltre due ore e mezza, con Tomljanovic che si è così qualificata per i quarti di finale del torneo WTA di Austin.

Nel prossimo turno, la tennista affronterà la connazionale Kimberly Birrell, impostasi su Caroline Dolehide per 6‑4, 6‑2. Avanzano anche la statunitense Peyton Stearns, testa di serie numero quattro, che ha dominato Kaja Juvan con un netto 6‑0, 6‑2, e Ashlyn Krueger, vittoriosa su Anastasia Zakharova per 7‑5, 6‑3.

La rimonta di Tomljanovic

Tomljanovic ha ceduto il primo set per 4‑6, ma ha reagito con determinazione nel secondo. Recuperando da uno svantaggio di 2‑1, ha inanellato undici punti consecutivi in tre game, portandosi sul 4‑2. Nel set decisivo, ha strappato il servizio all’avversaria in apertura e ha chiuso l’incontro con autorità, nonostante Jovic fosse riuscita a pareggiare sul 4‑4.

“È stato davvero importante non lasciarle scappare il punteggio nel secondo set – ha commentato Tomljanovic – restare vicina, tenere il servizio e cercare le occasioni sul suo. È stato un match di alto livello, lei mi ha spinta a dare il meglio, e non sai mai se riuscirai a farcela, quindi sono davvero felice di aver giocato una grande partita.”

Il quadro dei quarti

Il derby australiano tra Tomljanovic e Birrell si preannuncia come uno degli incontri più attesi dei quarti di finale.

Stearns, l’unica testa di serie rimasta nel tabellone, se la vedrà con la russa Oksana Selekhmeteva. Krueger, invece, affronterà la cinese Yue Yuan.

Il tabellone dei quarti si presenta dunque aperto e imprevedibile, con una sola giocatrice tra le prime otto ancora in corsa per il titolo.

Il torneo

L’ATX Open, torneo di categoria WTA 250, si svolge su campi in cemento all’aperto presso il Westwood Country Club di Austin, negli Stati Uniti. La competizione si tiene dal 23 febbraio al 1º marzo. La testa di serie numero uno, Jessica Pegula, si è ritirata poco prima del suo match d’esordio a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, aprendo di fatto il torneo a nuove sorprese.