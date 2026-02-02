Nel meeting internazionale Euro Meet disputato a Lussemburgo, due giovani atleti italiani si sono distinti con prestazioni di rilievo. Carlos D’Ambrosio ha conquistato la vittoria nei 100 stile libero con il tempo di 48″36. Parallelamente, Alessandro Ragaini ha ottenuto successi significativi nei 200 farfalla e nei 400 stile libero.

Le gare di Carlos D’Ambrosio

Carlos D’Ambrosio ha primeggiato nella competizione dei 100 stile libero, fermando il cronometro a 48″36. Questo risultato assume particolare valore in questa fase della stagione agonistica.

Nella stessa manifestazione, D’Ambrosio si è inoltre classificato secondo nei 200 stile libero, con un tempo di 1’48″03. È stato preceduto dal britannico Matthew Richards, che ha concluso la gara in 1’47″23. Queste prestazioni segnalano un ritorno di forma per D’Ambrosio, che si è avvicinato al record della manifestazione, precedentemente stabilito dal rumeno David Popovici con 48″01.

Le prove di Alessandro Ragaini

Alessandro Ragaini ha ottenuto un terzo posto nei 200 stile libero, piazzandosi alle spalle di D’Ambrosio (1’48″85). Tuttavia, Ragaini ha saputo riscattarsi conquistando la vittoria sia nei 200 farfalla, con il tempo di 1’58″23, sia nei 400 stile libero, fermando il cronometro a 3’50″66.

Sebbene questi tempi non siano stati definiti straordinari, essi rappresentano indicazioni incoraggianti per il suo percorso agonistico.

Contesto dell’Euro Meet

L’Euro Meet si è svolto a Lussemburgo, presso il centro sportivo “d’Coque”, una struttura nota per ospitare annualmente questa importante competizione internazionale di nuoto in vasca lunga. L’evento ha richiamato oltre seicento atleti provenienti da venticinque paesi, confermandosi una tappa significativa nel calendario agonistico europeo. La manifestazione si è tenuta dal trenta gennaio al primo febbraio.

