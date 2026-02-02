Da martedì 3 a giovedì 5 febbraio, il circuito di Sepang, in Malesia, ospiterà i test pre‑stagionali di MotoGP, primo appuntamento ufficiale in vista del Mondiale 2026. Le sessioni si svolgeranno quotidianamente dalle 03.00 alle 11.00 italiane, garantendo un totale di otto ore di pista al giorno e ventiquattro ore complessive per team e piloti.

Due piloti di rilievo non parteciperanno a queste prove: Fermín Aldeguer, fermato da un grave infortunio al femore occorso durante un allenamento, e Jorge Martín, ancora in fase di recupero dopo due interventi chirurgici (uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra).

Al posto di Martín, Aprilia ha confermato la presenza di Lorenzo Savadori.

Programma e assenze

Le tre giornate consecutive di test in pista, con orario dalle 03.00 alle 11.00 italiane, rappresentano un'occasione cruciale per i piloti per analizzare i punti di forza e le criticità delle moto che utilizzeranno durante la stagione.

Tra le assenze più significative, quella di Fermín Aldeguer, vittima di una frattura complessa al femore, che lo costringerà a saltare anche i test di Buriram. Jorge Martín, invece, prosegue il suo percorso di recupero post-operatorio e sarà sostituito da Lorenzo Savadori.

Domande aperte e attese

L’interesse per questi test è elevatissimo. Tra le principali domande che animano gli addetti ai lavori: la Ducati manterrà il suo ruolo di riferimento?

Pecco Bagnaia riuscirà a trovare un feeling ottimale con la GP25? Marc Márquez confermerà il suo dominio? Aprilia continuerà la sua progressione verso i rivali di Borgo Panigale? E gli altri costruttori – Yamaha, Honda, KTM – saranno in grado di proporre moto competitive ai massimi livelli? Particolare attenzione sarà rivolta all’approccio di Toprak Razgatlioglu, al suo debutto dopo il passaggio dalla Superbike.

Calendario pre‑stagionale

I test di Sepang si svolgeranno dal 3 al 5 febbraio, seguiti dalla presentazione ufficiale della stagione a Kuala Lumpur il 6 e 7 febbraio. Successivamente, il circus si sposterà a Buriram per ulteriori test il 21 e 22 febbraio, in preparazione al Gran Premio di Thailandia.