Federica Brignone e Sofia Goggia hanno inaugurato la prima prova cronometrata della discesa libera femminile sull’Olympia delle Tofane, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La sessione, inizialmente prevista per il giorno precedente, è stata annullata a causa delle abbondanti nevicate.

La pista olimpica e le atlete

La prova cronometrata, posticipata a venerdì per condizioni meteo avverse, ha consentito alle atlete di testare per la prima volta il tracciato in vista della gara che assegnerà le medaglie domenica. Federica Brignone, reduce dal rientro in competizioni di velocità a Crans Montana, ha potuto valutare la propria condizione fisica sulla pista olimpica.

Sofia Goggia, già vincitrice in discesa sull’Olympia delle Tofane in diverse edizioni, ha avuto l’opportunità di “assaggiare” nuovamente il percorso che conosce molto bene.

Le protagoniste italiane

In pista anche Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago ed Elena Curtoni, che hanno partecipato alla prova insieme alle due azzurre più attese. L’appuntamento era fissato per le ore 11.30, con aggiornamenti in diretta testuale per seguire ogni dettaglio. Brignone ha indossato il pettorale numero due, mentre Goggia ha gareggiato con il numero dodici. Entrambe hanno mostrato buone sensazioni, tracciando linee promettenti lungo il percorso.

La preparazione in attesa della gara

Federica Brignone si era allenata a Dobbiaco il giorno precedente, in attesa della discesa, dopo la cancellazione della prova. La portabandiera azzurra ha sfruttato la sessione per affinare la condizione in vista della gara di domenica, dimostrando un impegno costante verso l'appuntamento olimpico.