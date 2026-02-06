Oggi a Cortina d’Ampezzo, nel contesto delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano in campo nel torneo di doppio misto di curling. Dopo la recente sconfitta contro il Canada, i campioni olimpici in carica affrontano alle 14.35 la coppia estone composta da Marie Kaldvee e Harri Lill, considerata una delle più ostiche del girone.

Il contesto della sfida

La partita contro l’Estonia rappresenta il quarto impegno per l’Italia nel round robin. In mattinata gli azzurri hanno già affrontato la Svizzera, con l’obiettivo di ottenere una doppia vittoria nella giornata.

La sconfitta subita contro il Canada ha reso ancora più cruciale il confronto odierno per mantenere vive le speranze di qualificazione alle semifinali.

Le ambizioni dell’Estonia

La coppia estone, pur arrivata a Cortina con ambizioni importanti, ha finora collezionato due sconfitte nei primi due incontri contro Svizzera e Gran Bretagna. Tuttavia, ha ottenuto la prima vittoria battendo la Svezia per 7‑5, dimostrando di poter essere un avversario pericoloso. Per accedere alle semifinali, la squadra estone dovrà vincere praticamente tutte le restanti partite del girone.

Calendario e contesto olimpico

La sfida Italia‑Estonia è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle 14.35. La coppia azzurra aveva già affrontato la Svizzera alle 10.00, mentre nei prossimi giorni incrocerà Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Le eventuali semifinali e finali sono previste tra il 9 e il 10 febbraio.

Il curling misto è tornato alle Olimpiadi dopo il successo storico di Constantini e Mosaner a Pechino 2022, dove vinsero l’oro con un percorso perfetto. Il titolo mondiale conquistato nel 2025 ha ulteriormente consolidato il loro status di coppia di riferimento nel panorama internazionale.