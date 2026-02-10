Mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, saranno assegnati otto titoli in diverse discipline. Le competizioni includeranno il superG maschile di sci alpino, l’inseguimento individuale maschile della combinata nordica, le moguls femminili di sci freestyle, l’individuale femminile di biathlon, i doppi di slittino, i 1000 metri maschili di speed skating e la danza sul ghiaccio del pattinaggio artistico. In programma anche l’avvio della fase a gironi dei tornei maschili di hockey e curling, le ultime prove cronometrate dello skeleton individuale e le qualificazioni dell’halfpipe dello snowboard.

Orari e ordine delle gare

La giornata sportiva prenderà il via alle 9.10 con il trial round dell’inseguimento individuale maschile di combinata nordica. Seguiranno alle 10.00 il salto sul trampolino piccolo e le prove cronometrate femminili dello skeleton. Alle 10.30 inizieranno le qualificazioni femminili dell’halfpipe snowboard (prima manche), alle 11.00 la seconda qualificazione delle moguls femminili, e alle 11.27 la seconda manche delle qualificazioni dell’halfpipe femminile. Alle 11.30 è previsto il Super‑G maschile di sci alpino. Alle 12.30 si terrà la prova cronometrata maschile di skeleton.

Nel pomeriggio, alle 13.45, si disputerà la prova di fondo (10 km) dell’inseguimento individuale maschile di combinata nordica.

Alle 14.15 si svolgerà la finale dell’individuale femminile di biathlon, seguita dalle 14.15 e 14.55 dalle due manche finali delle moguls femminili. Alle 16.40 è in programma una partita del torneo maschile di hockey, mentre alle 17.00 e 17.51 si terranno le prime manche dei doppi di slittino femminile e maschile. Alle 18.30 è prevista la finale dei 1000 metri maschili di speed skating.

La serata proseguirà alle 19.05 con la fase a gironi del torneo maschile di curling, seguita alle 19.30 dalla free dance del pattinaggio di figura. Dalle 19.30 alle 20.27 si disputeranno le qualificazioni maschili dell’halfpipe snowboard (prima e seconda manche). Infine, alle 21.10, è in programma un’altra partita del torneo maschile di hockey.

Dove seguire le gare in TV e streaming

Le dirette televisive saranno trasmesse su Rai 2 HD e Rai Sport HD. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN. La diretta testuale sarà curata da OA Sport.

Calendario ufficiale delle finali

Il calendario ufficiale conferma gli orari delle principali finali: il Super‑G uomini è previsto dalle 11.30 alle 13.50; la 15 km individuale donne di biathlon dalle 14.15 alle 16.10; la danza sul ghiaccio (free dance) dalle 19.30 alle 23.15; la finale delle moguls femminili dalle 14.15 alle 15.35; i doppi di slittino (uomini e donne) dalle 17.30 alle 20.40; la combinata nordica (Gundersen trampolino normale e 10 km) dalle 10.00 alle 10.45 e dalle 13.45 alle 14.35; e i 1000 m uomini di pattinaggio di velocità dalle 18.30 alle 20.00.