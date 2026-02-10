Italia e Germania si affrontano oggi, martedì 10 febbraio 2026, nella quarta e ultima partita del girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’incontro, in programma alle ore 16.40 alla Milano Rho Ice Hockey Arena, rappresenta un momento cruciale per le azzurre, già qualificate ai quarti di finale, che puntano a conquistare il secondo posto nel raggruppamento.

Un traguardo storico per l’hockey femminile italiano

Con due vittorie e una sconfitta nelle prime tre partite, l’Italia ha ottenuto per la prima volta nella sua storia l’accesso ai quarti di finale in una rassegna olimpica.

Un risultato sensazionale per un movimento che, nella sua unica precedente partecipazione a cinque cerchi a Torino 2006, aveva subito pesanti sconfitte e non era riuscito a vincere alcun incontro. Le azzurre, guidate dall’head coach Eric Bouchard, hanno dimostrato di poter competere con squadre di rango superiore, battendo la Francia e il Giappone e cedendo solo alla Svezia.

In palio il secondo posto nel girone

La Germania arriva a questa sfida dopo aver superato la Francia ai supplementari, e si presenta con la possibilità di superare l’Italia in classifica. Le tedesche, attualmente un punto dietro le azzurre, potrebbero approfittare di un risultato favorevole nel match tra Giappone e Svezia per ribaltare la situazione.

Tuttavia, una vittoria italiana garantirebbe il secondo posto nel girone B, con un vantaggio in termini di posizione nel tabellone dei quarti di finale.

Contesto e prospettive

La partita di oggi non è solo un’occasione per consolidare un risultato storico, ma anche per confermare la crescita del movimento femminile dell’hockey su ghiaccio in Italia. Le azzurre, attualmente al diciassettesimo posto nel ranking IIHF, hanno già superato avversarie di livello superiore, tra cui la Germania, nona nel ranking. Questo percorso ha acceso l’entusiasmo e le aspettative attorno alla squadra, che ora può giocare con maggiore serenità e ambizione.

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge dal 5 al 19 febbraio.

L’Italia è inserita nel gruppo B insieme a Svezia, Germania, Giappone e Francia. Le prime tre classificate di questo girone accederanno ai quarti di finale, dove affronteranno le migliori del gruppo A, composto da Canada, Stati Uniti, Finlandia, Repubblica Ceca e Svizzera. Le partite si disputano tra la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena, con capienze rispettivamente di sedicimila e cinquemilaottocento spettatori.