Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, durante la prova di slalom della combinata a squadre femminile, Giada D’Antonio ha inforcato e perso uno sci poco dopo il primo intermedio. L'errore ha vanificato la rimonta tentata dalla giovane azzurra dopo la discesa di Nadia Delago, interrompendo bruscamente la sua manche.

Subito dopo l'incidente, Nadia Delago, sua compagna di squadra nel team “Italia 4”, ha voluto difenderla pubblicamente: “È stata brava, perché ha avuto l’atteggiamento giusto, in attacco. Era giusto provarci, poi l’errore può capitare”.

Il contesto della gara

La combinata a squadre femminile prevede la somma dei tempi di una discesista e di una slalomista. Dopo la discesa di Nadia Delago, che aveva chiuso al ventesimo posto, Giada D’Antonio è partita per settima nello slalom con l'obiettivo di risalire in classifica. Purtroppo, l'inforcata ha compromesso la prova, impedendo alla coppia di entrare in classifica.

Il commento di Delago e il valore dell’atteggiamento

Le parole di Nadia Delago sottolineano il valore dell’atteggiamento propositivo e del coraggio di tentare una rimonta, anche a rischio di commettere un errore. Il suo commento evidenzia comprensione e sostegno nei confronti della compagna di squadra, valorizzando l’impegno e la determinazione mostrati da D’Antonio.

La prima sciatrice campana alle Olimpiadi Invernali

Giada D’Antonio è la prima sciatrice originaria della Campania a partecipare ai Giochi Olimpici Invernali e la più giovane del Team Italia a Milano Cortina 2026. La sua convocazione ha suscitato attenzione e anche qualche critica, ma il suo talento e la sua storia personale continuano a essere considerati promettenti per il futuro dello sci alpino italiano.