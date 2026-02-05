Il pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prenderà il via domani, venerdì 6 febbraio, con la gara a squadre. L'evento si svolgerà sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago e precederà la Cerimonia d’Apertura, fissata per le ore 20.00. Le competizioni di pattinaggio artistico inizieranno alle ore 09.55 con la rhythm dance, seguita alle 11.35 dallo short program delle coppie e alle 13.35 dallo short program femminile.

La squadra italiana in pista

La Nazionale italiana sarà presente con tre formazioni. Ad aprire la giornata saranno Charléne Guignard e Marco Fabbri con la rhythm dance.

Successivamente, Sara Conti e Niccolò Macii si esibiranno nello short program delle coppie. A concludere le prove italiane sarà Lara Naki Gutmann, impegnata nello short program femminile.

Diretta televisiva e streaming

Le gare di pattinaggio artistico saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, con un palinsesto che alternerà le discipline olimpiche. Per quanto riguarda lo streaming, le competizioni saranno disponibili su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Contesto e calendario della gara a squadre

Il programma del 6 febbraio segna l'avvio ufficiale del pattinaggio artistico con il Team Event, una competizione che prevede otto prove prima dell'assegnazione delle medaglie, prevista per domenica 8 febbraio.

L'Italia ambisce a un risultato significativo fin dal primo giorno di gare. Il calendario generale delle Olimpiadi conferma che il Team Event si svolgerà dalle ore 09.55 alle 14.55, comprendendo rhythm dance, short program delle coppie e short program femminile, in linea con la programmazione televisiva annunciata.