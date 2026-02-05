Il torneo di doppio misto di curling ai Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina ha preso il via a Cortina d’Ampezzo con due vittorie convincenti. La Svezia ha dominato la Corea del Sud con un punteggio di 10‑3, mentre il Canada ha sconfitto la Repubblica Ceca per 10‑5, senza che l'ultima mano venisse disputata.

Interruzione tecnica e ripresa regolare

La partita inaugurale tra Svezia e Corea del Sud ha subito una breve interruzione a causa di un problema all'impianto di illuminazione dello stadio del curling. La competizione è stata sospesa per alcuni minuti, ma il ripristino della corrente ha permesso una ripresa immediata e regolare delle gare.

Altri risultati della giornata

Le altre due sfide della serata hanno offerto maggiore equilibrio. La Gran Bretagna ha prevalso sulla Norvegia per 8‑6, al termine di otto mani. La Svizzera ha invece superato l'Estonia per 9‑7, aggiudicandosi l'incontro ai supplementari dopo che gli estoni avevano recuperato quattro punti nell'ultima mano regolamentare.

Contesto e attese per l’Italia

Il curling ha ufficialmente dato il via al programma olimpico di Milano‑Cortina, con quattro incontri di doppio misto disputati a Cortina d’Ampezzo. Tra le coppie più attese figurano Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, il cui esordio è previsto per domani contro la Corea del Sud. La competizione si preannuncia di altissimo livello, con la partecipazione di numerose nazioni di spicco.

Conferma dei risultati

I risultati delle partite sono stati confermati: Svezia‑Corea 10‑3, Canada‑Repubblica Ceca 10‑5, Gran Bretagna‑Norvegia 8‑6 e Svizzera‑Estonia 9‑7. L'Italia si prepara a fare il suo ingresso in gara nella giornata di domani.