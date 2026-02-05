Si è conclusa a Sepang, in Malesia, la terza e ultima giornata dei test pre-stagionali MotoGP. Alex Márquez (Ducati Gresini) ha siglato il miglior tempo con 1’56”402, precedendo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a +0”383 e Marc Márquez (Ducati Factory) a +0”387.

Test MotoGP a Sepang: i risultati dell’ultima giornata

Giovedì 5 febbraio, sul circuito internazionale di Sepang, si è disputata l’ultima delle tre giornate di test ufficiali in vista del Mondiale MotoGP 2026. Alex Márquez ha chiuso al comando la classifica combinata, seguito da Di Giannantonio e Marc Márquez.

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) si è piazzato quarto a +0”527, davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) a +0”624, Franco Morbidelli (Ducati VR46) a +0”728, Raul Fernández (Aprilia Trackhouse) a +0”843, Pedro Acosta (Red Bull KTM) a +0”851, Joan Mir (Honda HRC) a +0”866 ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a +0”888.

Il punto tecnico e le dichiarazioni

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha dichiarato: “La nuova moto è migliore della precedente, per cui siamo soddisfatti in generale. Oggi siamo a un livello così alto in MotoGP che è difficile fare passi avanti in una specifica area, per cui si lima un po’ dappertutto. Dal punto di vista aerodinamico mi sento di poter dire che abbiamo fatto un altro salto importante.

Ducati sarà il riferimento anche quest’anno, sarà una bella lotta.”

Condizioni e imprevisti durante i test

La seconda giornata di test era stata condizionata dalla pioggia nel pomeriggio, che aveva interrotto le sessioni. Joan Mir (Honda HRC) era stato il primo a scendere sotto l’1’57” con un tempo di 1’56”874, seguito da Franco Morbidelli (+0”109) e Fabio Di Giannantonio (+0”175). Yamaha, invece, aveva tenuto ferme le proprie moto ai box per precauzione, a causa di un problema tecnico riscontrato sulla moto di Fabio Quartararo, il quale aveva subito una caduta il giorno precedente con conseguente infortunio al dito della mano.