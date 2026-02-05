Venerdì 6 febbraio, alle ore 10.05, l’Italia affronterà la Svizzera nel round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sfida, valida per il terzo impegno del torneo per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici e mondiali in carica, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max, con diretta testuale su OA Sport.

Il contesto della sfida

La partita rappresenta un momento cruciale del round robin: l’Italia, padrona di casa e detentrice del titolo, si confronta con la Svizzera, il cui binomio è composto da Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller.

Si tratta della quarta partita del round robin per la formazione elvetica, mentre per gli azzurri è il terzo impegno.

Formato e prospettive

Il torneo prevede che solo le prime quattro squadre classificate nel round robin accedano alla fase a eliminazione diretta, con semifinali e finali in palio. La posta in gioco è dunque alta fin da questa fase iniziale.

Palinsesto e contesto olimpico

La programmazione televisiva e streaming conferma quanto previsto per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Rai 2 trasmette l’evento in chiaro, mentre le piattaforme Rai Play, Discovery Plus e HBO Max garantiscono la copertura in streaming. OA Sport offre inoltre una diretta testuale per seguire ogni sviluppo minuto per minuto.

Il curling misto si disputa allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dal 4 al 10 febbraio 2026, con il round robin che precede le semifinali e le finali. L’Italia, in qualità di paese ospitante e campione in carica, punta a confermare il successo ottenuto a Pechino 2022.