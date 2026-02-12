Tre atleti italiani, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari, si presentano al via della gara maschile di snowboardcross ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026. Tutti e tre sono considerati outsider nella corsa alle medaglie.

La competizione si svolge oggi al Livigno Snow Park. La prima manche di qualifica è in programma alle 10.00, seguita dagli ottavi di finale alle 13.45 e dalle finali alle 14.56. L’evento è seguito in diretta testuale da OA Sport.

Gli azzurri in gara

Omar Visintin, già bronzo individuale e argento a squadre a Pechino 2022, è il nome di maggiore esperienza tra gli azzurri.

Lorenzo Sommariva, tuttavia, appare in ottima forma e punta a raggiungere almeno la semifinale. Filippo Ferrari, alla sua seconda Olimpiade dopo Pechino, completa il trio italiano.

I principali avversari

I favoriti per la vittoria restano altri atleti: Éliot Grondin, dominatore delle ultime stagioni, Alessandro Haemmerle, campione uscente, e Adam Lambert, leader della Coppa del Mondo. Anche i francesi Jonas Chollet, Loan Bozzolo e Aidan Chollet, insieme all’austriaco Jakob Dusek, sono considerati seri contendenti per il podio.

Contesto di Coppa del Mondo

In questa stagione si sono disputate solo due tappe di Coppa del Mondo, a causa delle cancellazioni di Isola 2000 e Gudauri. A Cervinia, i fratelli Chollet hanno dominato la gara inaugurale.

A Dongbeiya (Cina), Jakob Dusek ha vinto la prima gara, con Eliot Grondin e Adam Lambert sul podio. Nella seconda gara, Lambert ha trionfato davanti ad Alessandro Haemmerle e Nathan Pare. Il miglior risultato italiano è stato il quinto posto di Sommariva nella prima gara cinese.

Questi risultati confermano la forza dei favoriti e la difficoltà per gli azzurri di inserirsi tra i protagonisti. Tuttavia, nello snowboardcross sono sempre possibili sorprese, data la natura imprevedibile della disciplina.