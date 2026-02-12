Federica Brignone, dopo giorni di incertezza legati a un dolore alla gamba accusato durante un allenamento, ha sciolto le riserve: prenderà parte al superG femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione è in programma giovedì 12 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Con la valdostana saranno al via anche Sofia Goggia, Laura Pirovano ed Elena Curtoni.

Il quartetto azzurro per il superG

La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato il quartetto azzurro per la gara di superG femminile.

La presenza di Federica Brignone era in dubbio fino all’ultimo a causa di un forte dolore alla gamba, ma alla fine è stata confermata la sua partecipazione, un elemento di grande importanza per le ambizioni italiane.

La gara si disputerà giovedì 12 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, con inizio previsto alle ore 11.30. Un appuntamento cruciale per le atlete italiane, che puntano a un risultato di prestigio.

Pettorali e contesto tecnico

Le azzurre partiranno con pettorali favorevoli, un dettaglio che potrebbe rivelarsi significativo in gara. Laura Pirovano indosserà il numero 2, Federica Brignone il 6, Sofia Goggia il 9 ed Elena Curtoni l’11. In totale saranno 43 le atlete al via, provenienti da 23 Paesi.

Tra le principali avversarie delle italiane figurano la neozelandese Alice Robinson e la francese Romane Miradoli, atlete di altissimo livello pronte a contendersi il podio.

Le ambizioni italiane

La partecipazione di Federica Brignone al superG femminile, nonostante l'allenamento interrotto il giorno precedente a causa del dolore alla gamba, testimonia la sua determinazione. Con lei in gara anche Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano, l'Italia schiera un team competitivo. Il superG femminile prenderà il via alle ore 11.30 di giovedì 12 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano (pettorale numero 2), Federica Brignone (6), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11). Saranno in gara 43 atlete in rappresentanza di 23 Paesi, con attenzione puntata su Alice Robinson e Romane Miradoli come principali rivali.