Cooper Woods ha firmato una delle sorprese più clamorose delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro nella finale delle moguls a Livigno. Il 25enne australiano, non considerato tra i favoriti, ha ottenuto lo stesso punteggio del canadese Mikaël Kingsbury (83,71), ma ha prevalso grazie a uno score superiore nelle turns (48,4 contro 47,7).

La gara di Livigno

La finale maschile delle moguls si è svolta a Livigno, presso il Livigno Aerials & Moguls Park, giovedì 12 febbraio 2026. Woods, che in carriera aveva ottenuto un solo podio in Coppa del Mondo (secondo a Waterville il 26 gennaio 2024), ha realizzato una performance impeccabile, ottenendo il punteggio di 83,71, identico a quello di Kingsbury.

A decidere l’oro è stato il punteggio nelle turns, dove l’australiano ha fatto meglio del canadese.

Il podio e il contesto

Il bronzo è andato al giapponese Ikuma Horishima con 83,44 punti, davanti allo svedese Walter Wallberg (82,40) e all’australiano Matt Graham (80,88). L’Australia, dopo la delusione nella finale femminile con Jakara Anthony, si è rifatta in modo inatteso grazie alla vittoria di Woods.

La performance di Woods

Woods ha disputato tre discese nel corso della giornata: ha dominato la seconda qualificazione con 80,46 punti, ha guidato la prima finale con 83,60 e ha eguagliato Kingsbury nella superfinale con 83,71, vincendo grazie a uno score nelle turns superiore (48,4 contro 47,7).

Woods si è detto “senza parole, super emozionato, molto orgoglioso” per aver battuto “il re del moguls” in una giornata indimenticabile.

Per Kingsbury, che ha conquistato l’argento, si tratta del quarto podio olimpico nella stessa disciplina (oro a PyeongChang 2018, argenti a Sochi 2014 e Pechino 2022). Il canadese, 33enne, detiene tredici Sfere di Cristallo di specialità e resta una leggenda del freestyle.

Regolamento e tecnica

La regola del tiebreak nelle moguls assegna la vittoria a chi ottiene il punteggio più alto nelle turns, che rappresentano il 60% del punteggio totale (air e tempo contano per il 20% ciascuno). Woods ha sfruttato questa regola a suo favore, superando Kingsbury di 0,7 punti nelle turns.

Un oro storico

La vittoria di Cooper Woods rappresenta un momento storico per l’Australia, che conquista il suo primo oro a Milano Cortina 2026 in una disciplina in cui non era tra i favoriti. La finale di Livigno resterà negli annali come una delle più emozionanti e imprevedibili della storia recente delle Olimpiadi Invernali.