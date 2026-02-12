Lo snowboardcross maschile si preannuncia come uno degli eventi più attesi ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Tra i nomi di spicco che potrebbero contendersi il podio spiccano l’austriaco Alessandro Haemmerle, medaglia d’oro a Pechino 2022, e l’azzurro Lorenzo Sommariva, determinato a migliorare i risultati delle precedenti edizioni.

Alessandro Haemmerle, il campione olimpico

Alessandro Haemmerle si presenta a Milano-Cortina 2026 come uno dei principali contendenti nella disciplina. Dopo il successo olimpico nello snowboardcross maschile a Pechino 2022, l’atleta austriaco ha continuato a ottenere risultati di rilievo in Coppa del Mondo, confermandosi tra i favoriti per la prossima edizione dei Giochi.

La sua esperienza e la capacità di gestire la pressione delle grandi competizioni lo rendono un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Da ricordare anche la medaglia di bronzo conquistata dall’italiano Omar Visintin nella stessa gara olimpica.

Lorenzo Sommariva e gli azzurri in cerca di riscatto

Lorenzo Sommariva rappresenta una delle principali speranze italiane nello snowboardcross. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale a Pechino 2022, l’atleta azzurro cercherà di migliorare il proprio piazzamento e di portare l’Italia tra le protagoniste della disciplina. Anche Omar Visintin e Filippo Ferrari sono tra gli atleti che potrebbero dire la loro nella gara olimpica, forti dell’esperienza maturata nelle competizioni internazionali.

Il contesto della disciplina

Lo snowboardcross è una delle specialità più spettacolari degli sport invernali, caratterizzata da discese ad alta velocità e duelli serrati tra gli atleti. Negli ultimi anni, la disciplina ha visto una crescita di popolarità e un livello tecnico sempre più elevato, con numerosi pretendenti al podio provenienti da diverse nazioni.

In attesa dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, gli appassionati seguono con interesse le tappe di Coppa del Mondo, dove emergono i possibili protagonisti della prossima rassegna a cinque cerchi.