Discesa femminile a Cortina, Goggia e Brignone pronte alla sfida olimpica

Oggi a Cortina d’Ampezzo si disputa la discesa libera femminile, evento in preparazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al via, a partire dalle ore 11.30, sono previste trentasei atlete provenienti da diciassette nazioni. Tra queste, quattro italiane sono pronte a competere per le medaglie.

Le protagoniste azzurre e le rivali

Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza Federica Brignone (pettorale numero tre), Nicol Delago (sette), Laura Pirovano (otto) e Sofia Goggia (quindici).

Tutte e quattro sono inserite tra le migliori dieci atlete della specialità. Tra le favorite alla vittoria spiccano le statunitensi Lindsey Vonn (pettorale tredici), Breezy Johnson (sei) e Jacqueline Wiles (diciassette), posizionate nei primi due gruppi di merito.

Il contesto e le aspettative

La gara prenderà il via alle ore 11.30 sulla celebre pista Olympia delle Tofane. Sofia Goggia si presenta “a testa alta” contro le atlete americane, determinata a sfruttare la sua vasta esperienza e il suo feeling con il tracciato. Federica Brignone, reduce da un lungo periodo di infortunio, ha sciolto le riserve e sarà al via. “La mia prova è andata molto bene, ogni giorno cresce la mia fiducia”, ha dichiarato, confermando la sua presenza dopo le sessioni di prova.

Condizioni della pista e preparazione

Le condizioni della pista e del fondo rappresentano una variabile cruciale. La neve, a seguito delle recenti nevicate e delle successive alte temperature, non presenta il consueto fondo duro e selettivo. Tuttavia, le atlete italiane sembrano apprezzare il tracciato. Goggia ha spiegato di aver completato circa l’ottanta per cento della prova come desiderava, ma ha evidenziato la necessità di migliorare il restante venti per cento, con un'attenzione particolare alla prima traversa, considerata fondamentale per l’esito della gara. Brignone ha confermato che la sua fiducia aumenta progressivamente, nonostante il ginocchio manifesti ancora qualche dolore.

Dichiarazioni e stato d'animo

Federica Brignone ha confermato la sua partecipazione alla discesa libera dopo le prove odierne, ribadendo: “La mia prova è andata molto bene, ogni giorno cresce la mia fiducia”. Sofia Goggia ha inoltre ricordato l'emozione di accendere il braciere olimpico insieme a Tomba e Compagnoni, definendolo “un momento che mi rimarrà nel cuore”. Ha sottolineato come il fondo della pista stia diventando “sempre più duro e compatto”, e ha ribadito che la prima traversa rimane il punto chiave su cui lavorare per ottimizzare la performance.