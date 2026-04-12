Novak Djokovic ha ribadito la sua determinazione a proseguire la carriera, escludendo un ritiro imminente. Il campione serbo ha sottolineato come il confronto con la nuova generazione di talenti sia per lui fonte di divertimento e motivazione. Nonostante le apparizioni in campo siano meno frequenti, l'amore per il tennis e lo spirito competitivo rimangono intatti, spingendolo verso nuove sfide.

«Amo la competizione, mi sento ancora forte e vedere che posso sfidare giocatori più giovani è per me una grande fonte di divertimento e una motivazione speciale», ha dichiarato Djokovic.

Il suo desiderio di continuare non è legato solo alla vittoria, ma alla volontà di essere un esempio positivo e promuovere valori importanti. «Non voglio solo vincere, ma anche dare l’esempio e promuovere valori positivi», ha affermato, mostrando crescente maturità e consapevolezza.

Una nuova prospettiva sulla carriera

Djokovic ha ammesso che il tennis non è più la totalità della sua vita. Questa nuova consapevolezza lo rende più forte e motivato. La passione per il gioco e l'opportunità di misurarsi con avversari più giovani sono gli elementi chiave che lo spingono a non considerare il ritiro. «Il tennis non è più tutto nella mia vita, e questa nuova consapevolezza mi rende ancora più forte», ha ribadito.

A conferma della sua continua presenza, il tennista è iscritto al Mutua Madrid Open 2026. Gli organizzatori confidano nella sua partecipazione, segno che Novak Djokovic resta un punto di riferimento nel panorama tennistico mondiale.

La sfida con la nuova generazione

Il percorso di Djokovic si intreccia con giovani talenti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, figure della nuova generazione del tennis. Competere ad alti livelli contro avversari più giovani è, per Djokovic, «una parte importante del divertimento». Nella sua carriera, il serbo ha conquistato traguardi straordinari, incluso l'oro olimpico a Parigi nel 2024, entrando in un ristretto gruppo di atleti con tutti e quattro gli Slam e la medaglia olimpica.

Nonostante ciò, Djokovic non sente di aver «completato il tennis» e trova ancora motivazione nell’amore per il gioco, nella competizione e nel desiderio di superare i propri limiti.

Questa visione, condivisa da Djokovic, dimostra come passione e determinazione possano fungere da motori inesauribili, mantenendo viva la sfida e l'entusiasmo per il futuro dopo oltre vent’anni di carriera professionistica.