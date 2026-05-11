Iga Swiatek ha dimostrato ancora una volta il suo eccezionale stato di forma, superando Naomi Osaka con un perentorio 6-2, 6-1 agli Internazionali d’Italia di Roma. Questa vittoria le ha garantito l’accesso ai quarti di finale, confermando la sua posizione di assoluta protagonista sulla terra rossa capitolina. La tennista polacca, già sei volte campionessa Slam, ha imposto un ritmo inarrestabile fin dai primi scambi, lasciando ben poche opportunità alla sua avversaria.

Nel corso del match, Swiatek ha sfoderato 23 colpi vincenti, contro i soli 9 di Osaka, e ha capitalizzato sei delle tredici palle break a sua disposizione.

Osaka, d’altra parte, ha faticato a trovare la giusta continuità, commettendo 24 errori non forzati. La superiorità di Swiatek è stata evidente, con la polacca che ha conquistato dieci degli ultimi undici giochi, chiudendo l’incontro con autorità. Questo successo porta il suo impressionante bilancio a Roma a 24 vittorie e 3 sconfitte. Avendo già trionfato nel torneo nelle edizioni 2021, 2022 e 2024, Swiatek si conferma tra le principali favorite per il titolo anche quest'anno.

La collaborazione con Francisco Roig

Questa convincente prestazione segna un ulteriore passo avanti nel percorso di Iga Swiatek con il suo nuovo coach, Francisco Roig. L’ex allenatore di Rafael Nadal ha iniziato a lavorare con la polacca in vista della stagione sulla terra battuta, e il match contro Osaka è stato il terzo torneo disputato insieme.

La sintonia tra i due sembra già dare i suoi frutti, come testimoniato dalla solidità e dalla determinazione messe in campo dalla numero tre del mondo, che appare sempre più a suo agio sotto la nuova guida tecnica.

Il percorso di Naomi Osaka e il quadro del torneo

Naomi Osaka, pur uscendo sconfitta, ha mostrato segnali positivi nel suo cammino a Roma, reduce da una convincente vittoria contro Diana Shnaider e da una buona prestazione a Madrid contro Aryna Sabalenka. La tennista giapponese ha affrontato Swiatek consapevole delle difficoltà sulla terra battuta, superficie che in passato aveva scherzosamente definito “da baby giraffa”. Nonostante la sconfitta, Osaka ha espresso il suo entusiasmo per queste sfide di alto livello: “Anche se non sono andate a mio favore le ultime volte, per me questi match sono i più divertenti.

Sono emozionata all’idea”, aveva dichiarato prima dell’incontro, evidenziando il suo spirito combattivo. Nel contesto del torneo, la sorprendente sconfitta di Sabalenka ha lasciato Elena Rybakina come la giocatrice con il ranking più alto ancora in gara, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla corsa per il prestigioso titolo romano.