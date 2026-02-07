Maria Gasslitter è scesa in pista questa mattina per le qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. La competizione si articola in due manche, la prima iniziata alle ore 10.30 e la seconda alle 11.35. L’obiettivo primario per l’atleta è quello di rientrare tra le prime dodici posizioni, garantendosi così l’accesso alla finale, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

La giovane azzurra, alla sua prima esperienza olimpica, rappresenta l’unica speranza italiana nella disciplina dello slopestyle. La decisione di non far partecipare Flora Tabanelli a questa gara è legata a un recente infortunio; la Tabanelli ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul Big Air, evento che si svolgerà nella terza settimana dei Giochi.

Il contesto della gara

Le qualificazioni vedono la partecipazione di ventisei atlete. I punteggi ottenuti nelle due manche verranno sommati per definire la classifica finale. Gasslitter, con il pettorale numero diciannove, è scesa in pista per sedicesima, dimostrando una determinazione ferma nel conquistare un posto nella finale.

La strategia italiana

Il programma ufficiale ha confermato l’avvio della gara di qualificazione dello slopestyle femminile alle ore 10.30, sancendo la presenza di Maria Gasslitter come unica rappresentante italiana. Flora Tabanelli, attuale campionessa del mondo nel Big Air, ha optato per una scelta strategica, rinunciando allo slopestyle per dedicarsi appieno alla sua disciplina di punta.

Il suo debutto olimpico è stato posticipato a sabato 14 febbraio.

Questo scenario sottolinea la scelta tattica dell’Italia di focalizzare le energie sulle specialità in cui i propri atleti possono ottenere i migliori risultati. Gasslitter è chiamata a dimostrare il suo valore in una competizione di altissimo livello e molto agguerrita.