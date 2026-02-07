Domenica 8 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, si assegnerà il titolo dei 5 000 metri maschili nello speed skating. L’Italia presenterà il contingente massimo di tre atleti: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Ghiotto è considerato tra i favoriti per conquistare un posto sul podio.

Orari e modalità di visione

La competizione dei 5 000 metri maschili avrà inizio alle ore 16.00. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai 2, con la possibilità che la programmazione possa alternarsi ad altri eventi sportivi.

Per quanto riguarda lo streaming, l’evento sarà accessibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. A partire dalle ore 17.00, la gara sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN. OA Sport garantirà una diretta live testuale dell’intera competizione.

Atleti italiani e principali avversari

Per la squadra italiana gareggeranno Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Tra gli atleti più attesi a livello internazionale figurano il ceco Metoděj Jílek, il francese Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson.

Contesto e calendario dello speed skating

Lo speed skating è una disciplina che si svolgerà dal 7 al 21 febbraio 2026 presso lo Stadio del Pattinaggio di Velocità di Milano, situato nel polo fieristico di Fiera Milano Rho.

Il programma prevede quattordici gare complessive, suddivise equamente tra maschili e femminili. I 5 000 metri maschili rappresentano uno degli appuntamenti chiave, in calendario per domenica 8 febbraio.