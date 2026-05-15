Il Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere le semifinali degli Internazionali d'Italia, in programma venerdì 15 maggio, con due protagonisti azzurri: Luciano Darderi e Jannik Sinner. La capitale sogna una storica finale tutta italiana. Darderi affronterà Casper Ruud non prima delle 15:30, mentre Sinner scenderà in campo non prima delle 19:00 contro il vincente dell'incontro tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

Il Percorso Storico di Luciano Darderi

Luciano Darderi ha compiuto un'impresa significativa, raggiungendo per la prima volta in carriera una semifinale in un torneo Masters 1000.

Questo traguardo lo rende il decimo italiano a riuscirci e l'ottavo nella storia degli Internazionali d'Italia nell'Era Open. Il suo successo è stato siglato da una vittoria combattuta in tre set contro Rafa Jodar, con il punteggio finale di 7-6, 5-7, 6-0, dimostrando grande tenacia e abilità sul campo.

Jannik Sinner: La Corsa del Numero Uno

Anche Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, ha brillantemente conquistato l'accesso alle semifinali. L'azzurro ha superato Andrey Rublev con un netto 6-2, 6-4, mostrando una forma eccellente. Con questa ennesima vittoria, Sinner ha esteso la sua impressionante striscia di successi consecutivi nei tornei Masters 1000 a 32, superando così il record precedentemente detenuto da Novak Djokovic.

Ora attende di conoscere il suo prossimo avversario tra Medvedev e Landaluce.

Dettagli e Copertura Televisiva delle Semifinali

Le attese semifinali vedranno Luciano Darderi affrontare Casper Ruud, numero ventitré del ranking ATP, in un incontro che si disputerà sul Campo Centrale non prima delle 15:30. Successivamente, sempre sullo stesso campo, Jannik Sinner scenderà in campo non prima delle 19:00 per sfidare il vincitore tra Medvedev e Landaluce. Per gli appassionati, il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8, con opzioni di streaming disponibili su Sky Go, NowTv e SuperTenniX, garantendo una copertura completa dell'evento.