La notte NBA ha visto protagonisti Detroit Pistons e Boston Celtics, protagonisti di due esiti opposti ma ugualmente significativi. I Pistons hanno travolto i New York Knicks, mentre i Celtics hanno compiuto una rimonta eccezionale, recuperando uno svantaggio di 22 punti contro i Miami Heat.

Detroit Pistons: dominio sui New York Knicks

Al Little Caesars Arena, i Detroit Pistons hanno imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, dominando ogni quarto e raggiungendo un vantaggio massimo di 43 punti. Il risultato finale è stato un netto 118-80 contro i New York Knicks, i quali hanno visto interrompersi la loro striscia positiva di otto vittorie consecutive.

Cade Cunningham, pur giocando solo 22 minuti, ha contribuito con 11 punti. Con questo successo, i Pistons consolidano il primato nella Eastern Conference, mentre i Knicks scendono al terzo posto.

Boston Celtics: rimonta epica contro i Miami Heat

I Boston Celtics hanno ribaltato una situazione che sembrava compromessa, recuperando uno svantaggio di 22 punti contro i Miami Heat e imponendosi per 98-96. Nel primo tempo, i Celtics hanno faticato enormemente al tiro da tre punti, chiudendo con un misero 1 su 21. La svolta è arrivata nel terzo quarto: un parziale di 25-7 ha riaperto la partita, con nove triple segnate negli ultimi 15 tentativi.

Jaylen Brown è stato il protagonista assoluto con 29 punti e sette rimbalzi, affiancato da Payton Pritchard con 24 punti.

Derrick White ha concluso la sua prestazione con 21 punti e cinque assist, siglando il canestro decisivo con una tripla dall’angolo a 1’31” dalla sirena. Davion Mitchell ha fallito il tiro della vittoria per Miami a 2,7” dalla fine. Jimmy Butler ha guidato gli Heat con 26 punti, seguito da Tyler Herro con 24. Al suo debutto con Boston, Kristaps Porzingis ha registrato una doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi, portando i Celtics al secondo posto nella Eastern Conference.

La rimonta più ampia della stagione

La rimonta dei Celtics rappresenta la più ampia della stagione NBA. Brown e Pritchard sono stati fondamentali, mentre White ha chiuso con 21 punti nonostante un 6 su 20 dal campo. Il parziale decisivo è arrivato negli ultimi 7’06” del terzo quarto, quando Boston ha superato Miami 25-7, ribaltando il punteggio da 67-49 a un vantaggio determinante.