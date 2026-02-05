Le competizioni di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prenderanno il via con il Team Event, che si svolgerà all’Unipol Forum di Assago. L’Italia, pronta a scendere in pista, punta al bronzo, ma il percorso è costellato di incognite e ogni minimo errore potrebbe compromettere il risultato finale.

Obiettivo bronzo e avversari agguerriti

La medaglia di bronzo rappresenta il traguardo realistico per la squadra italiana. Gli azzurri dovranno confrontarsi con Georgia, Francia e Canada, nazioni tutte in lizza per lo stesso piazzamento.

La tensione è palpabile, poiché la gara si apre con la rhythm dance e i due short program – coppie e individuale femminile – in programma domani.

Il ruolo cruciale degli short program

Il regolamento assegna un peso decisivo agli short program. Dieci squadre partecipano al segmento breve, ottenendo punteggi da zero a dieci. Solo le prime cinque accedono al programma libero, dove i punti variano da uno a cinque. Questo meccanismo rende fondamentale una performance impeccabile nei programmi corti, dove anche un piccolo errore può rivelarsi fatale per le ambizioni di medaglia.

Composizione probabile della squadra italiana

Sebbene la lista ufficiale non sia ancora stata comunicata, è verosimile che l’Italia schieri Charléne Guignard e Marco Fabbri nella danza, Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie, Lara Naki Gutmann nel singolo femminile e Daniel Grassl nel singolo maschile.

I primi tre atleti scenderanno in pista domani, mentre Grassl è atteso il giorno seguente.

Equilibri delicati in ogni specialità

Nella danza, gli azzurri dovranno contendere il bronzo ai canadesi Piper Gilles e Paul Poirier e ai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson. I francesi Fournier Beaudry e Cizeron e gli statunitensi Chock e Bates sono invece favoriti per l’oro e l’argento. Nelle coppie, Conti e Macii affronteranno i giapponesi Miura e Kihara, i georgiani Metelkina e Berulava e i cinesi Sui e Han, campioni olimpici in carica, sebbene non al meglio della forma attuale.

Nel singolo femminile, Gutmann si confronterà con la georgiana Anastasiia Gubanova, la canadese Madeline Schizas e la francese Lorine Schild.

Nel singolo maschile, la lotta per il bronzo si preannuncia serrata tra gli italiani e avversari come il francese Adam Siao Him Fa, il georgiano Nika Egadze, il cinese Jin Boyang e il canadese Stephen Gogolev.

L’Italia terza forza nel ranking ISU

L’Italia figura al terzo posto nel ranking per il Team Event, con 4606 punti, posizionandosi dietro a Stati Uniti (7069) e Giappone (6027), ma davanti a Canada, Georgia e Francia. Questo posizionamento conferma la solidità della squadra azzurra e la sua reale possibilità di salire sul podio olimpico.