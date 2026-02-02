Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 avranno un avvio agonistico anticipato rispetto alla tradizionale cerimonia d’apertura. L’attività sportiva prenderà infatti il via mercoledì 4 febbraio, con diverse discipline impegnate in prove e gare preliminari.

Mercoledì 4 febbraio: il via anticipato delle competizioni

Già mercoledì 4 febbraio si svolgeranno le prime prove cronometrate della discesa libera maschile di sci alpino, con partenza alle ore 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio. Nella stessa giornata inizierà anche il torneo di doppio misto di curling, con diverse partite in programma, e le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Questo avvio anticipato precede la cerimonia d’apertura ufficiale, fissata per venerdì 6 febbraio.

Giovedì 5 febbraio: sci alpino, hockey su ghiaccio e curling in azione

Il giorno successivo, giovedì 5 febbraio, il programma prevede la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile e la prima prova cronometrata della discesa libera femminile. Proseguiranno inoltre le sessioni di slittino maschile. L’hockey su ghiaccio femminile vedrà l’esordio della squadra italiana contro la Francia. Il curling continuerà con il doppio misto, con l’Italia che affronterà la Corea del Sud e, in serata, il Canada.

Venerdì 6 febbraio: cerimonia d’apertura e proseguimento delle gare

Venerdì 6 febbraio segna la data della cerimonia d’apertura, ma le competizioni non subiranno interruzioni.

Saranno previste ulteriori prove cronometrate di sci alpino maschile e femminile. Il doppio misto di curling proseguirà con nuovi incontri, tra cui quelli che vedranno l’Italia confrontarsi con Svizzera ed Estonia.

Calendario generale e discipline di partenza

Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si svolgeranno da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio. La cerimonia d’apertura è in programma venerdì 6 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. Il programma complessivo include sedici discipline e 116 titoli in palio, suddivisi tra competizioni maschili, femminili e miste. Il curling e l’hockey su ghiaccio femminile sono tra le discipline che iniziano le loro competizioni prima della cerimonia ufficiale.