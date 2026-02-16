Si conferma un’Olimpiade storica per l’Italia: a Milano‑Cortina 2026 la squadra azzurra è seconda nel medagliere per ori, ma ha già superato ogni precedente record per numero complessivo di podi.

Milano‑Cortina 2026: l’Italia riscrive la storia

Alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, in corso fino al 22 febbraio, l’Italia ha conquistato finora ventidue medaglie: otto d’oro, quattro d’argento e dieci di bronzo. Questo risultato posiziona la squadra azzurra al secondo posto nella classifica per ori, alle spalle della Norvegia. Si tratta del miglior risultato di sempre per la spedizione italiana, che supera il precedente record di venti podi stabilito a Lillehammer 1994.

Un traguardo senza precedenti

Il traguardo assume un valore storico: mai prima d’ora l’Italia aveva raggiunto quota ventidue medaglie in un’Olimpiade invernale. Il precedente primato risaliva a Lillehammer 1994, con sette ori, cinque argenti e otto bronzi, per un totale di venti podi. Oggi, con otto ori, quattro argenti e dieci bronzi, la spedizione italiana riscrive la storia.

La spedizione azzurra: profondità e varietà

L’Italia ha già superato il record storico di medaglie invernali, con ventidue podi totali (otto ori, quattro argenti, dieci bronzi), confermandosi la migliore spedizione invernale di sempre. Il risultato è stato raggiunto con ancora gare da disputare, lasciando aperta la possibilità di ulteriori successi.

La Norvegia guida il medagliere con un numero superiore di ori e medaglie totali, ma l’Italia si distingue per la profondità e la varietà delle discipline in cui ha ottenuto risultati, dimostrando una crescita significativa nel panorama degli sport invernali.